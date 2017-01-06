"Автомобилист" проиграл вторую домашнюю встречу подряд

Хоккейный клуб "Автомобилист" не смог одолеть нижегородское "Торпедо". "Шофёры" уступили в серии буллитов - 1:2.

Первый период не подарил зрителям заброшенных шайб. Во втором игровом отрезке гости вышли вперёд: отличился Бобби Батлер.

За пять минут до конца основного времени матча "шофёрам" удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм, который проходил по новым правилам в формате "3 на 3": шайбу забросил Никита Щитов.

Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты "Торпедо".

Следующий матч екатеринбуржцы вновь проведут дома. 8 января "шофёры" примут московский "Спартак".