В аэропорту Флориды бывший военный-исламист застрелил пятерых человек

В аэропорту американского города Форт-Лодердейл, расположенного в штате Флорида, застрелены пять человек, сообщает РИА "Новости".

Согласно первоначальной информации, еще восемь человек были ранены. Позже в местной полиции заявили, что число пострадавших увеличилось еще на 37 граждан.

Стрелка задержали. Им оказался 26-летний уроженец Пуэрто-Рико Эстебан Сантьяго, в составе нацгвардии воевавший в Ираке, затем переехавший на Аляску, служивший там сапёром и уволенный летом 2016-го.

Издание Daily Mail публикует фотографии Сантьяго, судя по которым можно предположить, что он является сторонником исламизма.

ФОТО: dailymail.co.uk