Возле ледовой горки в Серове, где травмировались люди, будут дежурить местные активисты

Администрация Серова совместно с подрядчиком и представителями правоохранительных органов проверила ледяную горку в Центральном зимнем городке, где в первых числах января травмировались люди, пишет газета "Глобус". Комиссия пришла к выводу, что в большинстве случаев в травмах виноваты сами горожане, поэтому до 9 января организовало дежурство активистов возле горки.

По словам пресс-секретаря администрации Серовского ГО Веры Теляшовой, в результате обследования горки было установлено, что скат находится в удовлетворительном состоянии, а в надлежащем состоянии его поддерживают строители зимнего городка. При изучении характера травм выяснилось, что зачастую горожане сами не соблюдают правила безопасности при катании с горок: не выдерживают дистанции, сбивают с ног тех, кто уже завершил скатывание, отсюда – падения и ушибы.

Дежурство местных активистов организовали на время новогодних каникул, но, как отмечают в администрации, в случае необходимости его продлят. С 17 до 21 часа сотрудники Дома молодёжи, представители молодёжных организаций предприятий, Добровольческой народной дружины, молодёжного парламента и Клуба молодёжных семей будут обеспечивать пропускной режим на горке: следить, чтобы горожане не съезжали с неё стоя, отказывались от катания в сильные морозы и будучи в состоянии алкогольного опьянения.