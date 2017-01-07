Два частных дома сгорели на Среднем Урале

На Среднем Урале, в Асбесте и Екатеринбурге, сгорели два частных дома. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Оба инцидента произошли вечером 6 января. Первый пожар случился в Асбесте на улице Литейщиков. Там, на площади 108 квадратных метров, сгорели баня, надворные постройки, а также оказались повреждены кровля и чердачное перекрытие частного строения. Пострадал один человек.

Второе возгорание зафиксировали в Екатеринбурге, в переулке Златоустовском. На площади 100 "квадратов" пламя уничтожило частный дом и надворные постройки.