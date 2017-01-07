В ДТП под Новой Лялей один человек погиб, пятеро пострадали

Один человек погиб и пятеро пострадали в дорожной аварии на Среднем Урале. Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент случился 6 января около Новой Ляли, на 96-м километре трассы "Серов – Екатеринбург". Автомобиль Ford Focus вылетел на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cruze.

В результате погибла 58-летняя пассажирка первой иномарки. Пострадали водитель и два пассажира Ford - 25-летняя девушка и пятилетний мальчик. Кроме них, травмы получили шофер Chevrolet и сопровождавшая его женщина.

ФОТО: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области