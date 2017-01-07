«Темп-СУМЗ-УГМК» рискует остаться без плей-офф

В матче возобновившегося после новогодних каникул регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл в гостях ижевской команде «Купол-Родники» в овертайме 79:80.

Победы ревдинцев в Ижевске лишил бывший игрок "Темпа" Максим Кирьянов, в нынешнем сезоне выступающий за "Купол-Родники"

Команда Олега Мелещенко хорошо провела первую и четвёртую четверть, но провалила середину матча. За 24 секунды до конца основного времени новичок ревдинцев Виктор Заряжко броском из-за периметра сравнял счёт и перевёл игру в овертайм – 77:77.

Дополнительная пятиминутка оказалась сверхмалорезультативной – команды набрали лишь 5 очков на двоих. За 3.33 до сирены Максим Поляков вывел «Темп» вперёд – 2:1 в овертайме и 79:78 по общему счёту в матче. Победа ушла от ревдинцев за 3 секунды до конца овертайма – победные два очка команде Ижевска принёс экс-игрок «Темпа» и екатеринбургского «Урала» Максим Кирьянов. Причём завидное хладнокровие в игре против бывших уральских команд Кирьянов демонстрирует не впервые – в начале прошлого сезона он в матче с «Уралом» в Екатеринбурге при равном счёте за 2 секунды до конца матча принёс победу «Самаре» точным трёхочковым броском.

Победа над «Темпом» позволила ижевской команде закрепиться на восьмом месте, а вот сами ревдинцы занимают лишь десятое место, отставая от зоны плей-офф на две победы.

До конца регулярного чемпионата команде осталось сыграть десять матчей, отставание не выглядит критическим, но вот череда неудач команды, которая по составу обязана быть среди лидеров турнира, непозволительно затягивается.

«Купол-Родники» (Ижевск) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) – 80:79 (15:23, 26:16, 23:16, 13:22, 3:2). Самые результативные: А.Карпеко (21), Кирьянов (13) – Глазунов, Заряжко (по 20).

9 января в Ижевске сыграет екатеринбургский «Урал», а «Темп-СУМЗ-УГМК» следующий матч проведёт 16 января дома со столичной командой МБА.