В Екатеринбурге запретили хаотичное размещение кондиционеров на стенах домов

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга разработал графические методические рекомендации к внешнему виду фасадов домов. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Указанный документ является приложением к постановлению мэрии от 2 декабря 2015 года № 3517 "Об утверждении требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений".

В приложении говорится о том, что запрещается размещать кондиционеры в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие ограждения. Также запрещается устанавливать их над тротуарами и без привязки к архитектурному решению здания.

Другие нововведения касаются балконов, лоджий и эркеров. Не позволяется покрывать их стеклом и тонировкой, не предусмотренными проектом и противоречащими изначальному архитектурному облику строения, изменять их формы.

Входные группы рекомендуется размещать под балконами, на одной оси. Если их у одного здания несколько, то они должны быть выполнены в едином стилевом, конструктивном и стилевом решении. Максимально допустимая высота уровня входа не должна превышать 1,2 метра. Ступени следует оснастить пандусами.