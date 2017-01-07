На "Рождественских стартах" установлен ещё один мировой рекорд зимнего сезона - на дистанции 3000 метров

Мастер спорта международного класса Владимир Никитин (Москва-Пермский край) обновил сразу два рекорда на дистанции 3000 метров на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге.

В упорнейшем финале он опередил опытного Егора Николаева (Московская область-Башкирия) и показал на финише не только лучшее время за всю историю "Рождественских стартов", но и зимний мировой рекорд легкоатлетического сезона - 7.48,13.

Прежний рекорд соревнований - 7.48,94- был установлен четыре года назад петербуржцем Валентином Смирновым.