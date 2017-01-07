"Викинг" собрал в российском прокате более одного миллиарда рублей

Фильм "Викинг" поставил рекорд в отечественном кинопрокате, собрав за девять дней более одного миллиарда рублей, сообщает портал "Кинобизнес сегодня".

По данным портала, в течение пятницы картина заработала 100 миллионов рублей, выйдя на отметку в один миллиард 52 миллиона. Ожидается, что за выходные лента получит еще свыше 200 миллионов рублей.

Стоит отметить, фильм "Сталинград" в свое время преодолел миллиардный рубеж за 11 дней, а новый "Экипаж" и "Вий" - за 12.

Интервью с Данилой Козловским читайте на страницах "Областной газеты".