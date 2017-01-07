В 2017 году больше всех вырастут зарплаты у работников IT-сферы

Самый большой рост зарплат в 2017 году ждёт сотрудников высокотехнологичных специальностей, в частности - специалистов IT-сферы, где сохранился дефицит квалифицированных кадров, пишет "Российская газета".

По данным специалистов сервиса Superjob.ru, предложения по зарплате будут расти для мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности, а также аналитиков с техническим бэкграундом в сфере управления персоналом. Напомним, в ходе оглашения послания федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал IT-индустрию одной из самых развивающихся в стране и призвал поддерживать IT-компании льготами.

Специалисты HR-сферы также прогнозируют рост компаний, которые собираются проводить расширение штата. В 2017 году ожидается развитие сегмента дистанционной работы. В связи с развитием электронного документооборота, аналитики прогнозируют сокращение банковских работников, задействованных в бумажном документообороте и сокращение бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях.

Из положительных прогнозов на 2017 год - эксперты говорят о возвращении индексации заработных плат в большинство компаний. Средний ее размер будет на уровне официальной годовой инфляции.