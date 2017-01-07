Свердловский гонщик Сергей Карякин вышел на второе место в общем зачёте «Дакара-2017»

Уральский кадроциклист Сергей Карякин по итогам четвёртого и пятого спецучастков поднялся на второе место в общем зачёте.
Четвёртый этап - Сан-Сальвадор-де-Жужуй – Туписа (416 км) – Сергей преодолел за 6 часов 17 минут и 50 секунд и проиграл всего 11 минут боливийцу Вальтеру Носилья.
Итоги четвёртого спецучастка позволили Карякину подняться с десятой позиции в итоговой классификации зачёта Quad (квадрорицклы) на первую.
На пятом этапе – Туписа – Оруро (полная длинна – 692 км) – Карякин остановился на седьмой позиции. Этот этап был остановлен из-за погодных условий и улучшить свои позиции Сергей уже не смог.
Но в итоге Карякин всё равно остался в тройке лидеров общего зачёта. Он отстаёт на 8 минут и 14 секунд от лидера - француза Симона Витсе.
Сергей Карякин:
- У меня много вопросов к организаторам по поводу сегодняшнего роадбука (дорожной книги), столько ошибок! Причём одно дело мелкие неточности, вроде ошибок в указании расстоянии между позициями, и совсем другое, «забыть» указать съезд с основной дороги в каменное поле. Как об этом можно было узнать, я не представляю! Потерял много времени оттого, что дважды заблудился. Вчера проехал неплохо, мы, наша команда, очень хотели, чтобы так получилось. Рассчитывали, что многие соперники постараются за мной угнаться и поломают технику. Как бы жестко это не звучало, это часть стратегии нашей команды. Посмотрим, как доехали конкуренты, каждый день турнирная таблица меняется, и загадывать что-то нельзя. Победитель вчерашнего спецучастка Вальтер Носилья столкнулся с техническими проблемами в начале спецучастка, я остановился, но помочь ему не смог. Совсем некстати продолжаю болеть, сегодня было очень тяжело.