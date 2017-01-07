Свердловский гонщик Сергей Карякин вышел на второе место в общем зачёте «Дакара-2017»

Уральский кадроциклист Сергей Карякин по итогам четвёртого и пятого спецучастков поднялся на второе место в общем зачёте.

Четвёртый этап - Сан-Сальвадор-де-Жужуй – Туписа (416 км) – Сергей преодолел за 6 часов 17 минут и 50 секунд и проиграл всего 11 минут боливийцу Вальтеру Носилья.

Итоги четвёртого спецучастка позволили Карякину подняться с десятой позиции в итоговой классификации зачёта Quad (квадрорицклы) на первую.

На пятом этапе – Туписа – Оруро (полная длинна – 692 км) – Карякин остановился на седьмой позиции. Этот этап был остановлен из-за погодных условий и улучшить свои позиции Сергей уже не смог.

Но в итоге Карякин всё равно остался в тройке лидеров общего зачёта. Он отстаёт на 8 минут и 14 секунд от лидера - француза Симона Витсе.