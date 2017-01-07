В Новоуральске подняли стоимость проезда в общественном транспорте впервые за последние годы

С нового года стоимость проезда на всех городских маршрутах Новоуральского ГО подняли на два рубля – с 16 до 18, рассказали корреспонденту "ОГ" местные жители. Горожане отметили, что стоимость проезда не менялась последние несколько лет.

Напомним, в конце 2016 года Региональная энергетическая комиссия должна была принять решение о повышении платы за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, однако слушания по вопросу перенесли на январь 2017 года. Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте города – 26 рублей. С учётом мнения транспортников в горадминистрации прогнозируют, что РЭК поднимет стоимость проезда до 29 рублей.