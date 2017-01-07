Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Рождеством

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Об этом "Областной газете" сообщили в департаменте информационной политики региона.

– Этот праздник возвращает нас к истокам древних христианских традиций, к важнейшему событию всей мировой истории, наполняет нашу жизнь глубоким смыслом, искренним стремлением к добру, любви и милосердию. Святое Рождество — это всегда время добрых помыслов и поступков, — отметил губернатор.

По его словам, на протяжении многих лет светская и духовная власть в Свердловской области плодотворно взаимодействуют, решая важнейшие задачи, реализуя просветительские и благотворительные проекты, внося заметный вклад в сохранение мира и согласия на Среднем Урале.

– Все, что мы делаем, мы делаем ради счастья и благополучия людей. И я рад, что эта ежедневная созидательная работа находит горячий отклик в сердцах жителей региона. С Рождеством вас, дорогие уральцы, желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, — подчеркнул Евгений Куйвашев.