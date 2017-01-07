Антон Шипулин стал 16 в гонке преследования

Только что в Оберхове закончилась мужская гонка преследования. Екатеринбуржец Антон Шипулин стартовал под 24 номером, а по итогам гонки стал 16.

Не очень удачный вчерашний спринт Антону Шипулину позволил стартовать только 24, и в тяжёлых - морозных и ветреных условиях Оберхова - нашему спортсмену нужно было очень потрудиться, чтобы улучшить свои позиции в этой гонке и заработать заветные кубковые очки.

По итогам первой стрельбы Антону это удавалось - быстро и чисто, как мы уже и привыкли. Однако ходом Антон был сегодня далеко не самым сильным. А вот вторая лёжка Шипулина очень подвела. Подряд три промаха, долгое выстреливание - и шансов на успех сегодня у нашего биатлониста, увы, практически не осталось. И на третьей стрельбе у Шипулина - вновь промах. Но для сравнения, у Антона Бабикова на этой стрельбе было и вовсе пять промахов из пяти.

Повезло только Фуркаду и Максиму Цветкову, которые этот сложнейший огневой рубеж прошли на ноль, и перед финальной стрельбой стали первым и третьим соответственно.

Последний огневой рубеж принёс очень много сюрпризов - ещё больше спортсменов промахнувшихся по всем мишеням. У Атона Шипулина снова не обошлось без ошибки - один промах. Чисто здесь прошёл только Антон Бабиков. Шипулин из борьбы за медали уже, конечно, выбыл. А вот у Антона Бабикова шансы на бронзовую медаль ещё оставались.

Однако на финише Бабиков стал только шестым. Антон Шипулин пришёл к финишу 16.