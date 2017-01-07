Баскетболисты "Уралмаша" обыграли в гостях одного из основных соперников

Екатеринбургский "Уралмаш", лидирующий в третьем дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги, выиграли в Уфе у команды "Уфимец" со счетом 73:66 (29:10, 13:24, 14:14, 17:18).

Самыми результативными в составе "Уралмаша" стали Антон Воскресенский (23 очка), Андрей Малышев (22), Илия Агинских (15), причем Воскресенскому и Малышеву не хватило по одному подбору, чтобы сделать "дабл-дабл".

Положение лидеров дивизиона: "Уралмаш" - 12 побед (15 матчей), "Арсенал" - 10 (14), "Динамо-МГТУ" - 9 (14), "Уфимец" - 9 (15)...

Завтра "Уралмаш" и "Уфимец" сыграют повторный матч.