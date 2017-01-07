США перебрасывают в Европу бронетанковую бригаду 4-й пехотной дивизии

Из США в Германию начала прибывать техника бронетанковой бригады, входящей в состав 4-й пехотной дивизии американских войск, сообщает "Коммерсант".

В порту Бременхафен выгрузились 87 танков, 18 САУ, 419 автомобилей Humvee и 144 БМП, прибывших с базы Форт-Карсон, штат Колорадо. Первоначально подразделения бригады разместятся на территории Германии и Польши, а потом в течение девяти месяцев будут перемещаться по Европе, участвуя в различных учениях.

Отметим, 4-я пехотная известна в США как "Плющевая дивизия" из-за своей эмблемы.