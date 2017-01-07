Президент нацелил региональные и федеральные власти на уменьшение госдолга субъектов

Президент России Владимир Путин поручил главам субъектов РФ минимизировать привлечение новых коммерческих кредитов, а правительству РФ - разработать новый механизм помощи субъектам на безвозмездной возвратной основе, при использовании которого госдолг регионов расти не будет. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Местные власти должны свести к минимуму привлечение кредитов за счет активного выпуска региональных государственных ценных бумаг для долгосрочного финансирования дефицита бюджетов. Кроме того, им поручено формировать более реалистичные планы по приватизации имущества, которое не приносит доходов и не используется для решения задач социального характера, а также активно вовлекать неиспользуемое имущество в хозяйственный оборот.

Главе Банка России Эльвире Набиуллиной рекомендовано провести анализ формирования процентных ставок по коммерческим кредитам, предоставляемым субъектам РФ, и принять меры, направленные на их снижение.

В 2017 году на прямую поддержку регионов из федерального бюджета запланировано потратить 757 миллиардов рублей.