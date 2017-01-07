Екатерина Глазырина второй день подряд занимает 28 место

Только что в Оберхове завершилась женская гонка преследования. Екатерина Глазырина стартовала сегодня под 28 номером, к финишу пришла 28.

Погода во время гонки преследования устроила девушкам настоящее испытание - и стрелять, и бежать сегодня спортсменкам было очень непросто. Екатерина Глазырина первые две стрельбы чувствовала себя очень уверенно - работала чисто, тогда как ошибались очень многие. Екатерине удалось отыграть около десятка позиций, но... третья стрельба прошла у неё не гладко - один промах.

А вот на финальном огневом рубеже Екатерина допустила уже три ошибки. И конечно, рассчитывать на хорошие места нашей спортсменке уже не пришлось.

Екатерина Глазырина снова заняла итоговое 28 место.