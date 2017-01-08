В Екатеринбурге Рождество в храмах встретили 32 тысячи человек

В воскресенье, 8 января, празднования продолжатся - в 17 часов пройдёт общегородская Рождественская вечерня. Накануне торжественные службы в честь Рождества Христова состоялись в более 50 храмах Уральской столицы. В мероприятиях приняли участия свыше 32 тысяч верующих.

В Свято-Троицком кафедральном соборе Божественную литургию совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщили в Екатеринбургской епархии. За богослужением владыка прочитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, после чего обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил жителей Екатеринбурга.