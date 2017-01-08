Рабочая неделя начнётся для уральцев с тридцатиградусных морозов

Арктический холод, так и не отступивший от северных районов Уральского федерального округа, дождавшись удобного момента, вновь опустился в наши широты, сообщает Уральский гидрометцентр.

В первой половине следующей недели, с 9 по 11 января осадков будет немного, а мороз повсеместно в регионе, включая территорию Южного Урала, усилится ночью до -27...-32° С, на севере Свердловской области до -40°, днем до -22...-27°.

В Екатеринбурге в ночь на понедельник ожидается -27...-29° С, днём воздух прогреется до -20...-22° С. Облачность переменная, преимущественно без осадков. В ряде районов Свердловской области возможен небольшой снег.