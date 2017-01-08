В Екатеринбурге задержали лжеминёра с Уралмаша

Ранее судимый за угоны екатеринбуржец сознался в том, что "заминировал" по телефону подъезд дома. Сообщение о минировании поступило по линии "02" 6 января в 05:13. Адрес мужчина не назвал, рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Сыщики уголовного розыска незамедлительно начали устанавливать личность звонившего и место его жительства.

Им оказался 27-летний безработный, состоящий на профилактическом учёте в полиции и четыре раза привлевшийся к уголовной ответственности за угон автомобилей. К моменту прибытия полицейских подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Свою вину в содеянном он признал, а также объяснил, что на подобный шаг его толкнули ссоры с супругой и злоупотребление спиртным. Полицейские обследовали квартиру и подъезд дома, где жил лжеминёр, и не обнаружили взрывоопасных веществ.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание, которое может грозить лжеминёру - лишение свободы на срок до трёх лет.