Роспотребнадзор рекомендовал гражданам быть осторожнее при подписании договоров с косметологами

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о широком распространении злоупотреблений со стороны недобросовестных продавцов косметики и косметологов. По информации ведомства, жертвами махинаций обычно становятся доверчивые граждане или люди пожилого возраста.

- Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов и может доходить до 200-300 тысяч рублей, - говорится в сообщении, размещённом на сайте Роспотребнадзора. - В связи с этим гражданам предлагается для оплаты заключить кредитный договор, а приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт, который необходим для оформления кредита.

Как правило, клиента знакомят с тестовыми образцами косметики, проводят демонстрационные косметические процедуры, после чего дают ему "профессиональное" заключение о необходимости приобретения дорогостоящей косметики или прохождении курса процедур. При этом цена во много раз превышает реальную рыночную. После общения с родственниками и близкими людьми, а также внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров (кредитного, купли - продажи, об оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги многие потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры, на что, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.

Чтобы не стать жертвами такого рода "специалистов", Роспотребнадзор рекомендует: