Роспотребнадзор рекомендовал гражданам быть осторожнее при подписании договоров с косметологами

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о широком распространении злоупотреблений со стороны недобросовестных продавцов косметики и косметологов. По информации ведомства, жертвами махинаций обычно становятся доверчивые граждане или люди пожилого возраста.
- Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов и может доходить до 200-300 тысяч рублей, - говорится в сообщении, размещённом на сайте Роспотребнадзора. - В связи с этим гражданам предлагается для оплаты заключить кредитный договор, а приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт, который необходим для оформления кредита.
Как правило, клиента знакомят с тестовыми образцами косметики, проводят демонстрационные косметические процедуры, после чего дают ему "профессиональное" заключение о необходимости приобретения дорогостоящей косметики или прохождении курса процедур. При этом цена во много раз превышает реальную рыночную. После общения с родственниками и близкими людьми, а также внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров (кредитного, купли - продажи, об оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги многие потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры, на что, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.
Чтобы не стать жертвами такого рода "специалистов", Роспотребнадзор рекомендует:
- убедиться в том, что косметика не вызывает нежелательных кожных реакций (жжения, покраснений, шелушений и т.п.) и соответствует установленным обязательным требованиям;
- не торопиться с принятием решения о покупке, оставив время для оценки потребности в использовании предлагаемых товаров и наличия финансовой возможности их оплаты, в том числе с учётом мнения членов семьи;
- не подписывать никаких документов, не прочитав и не поняв предварительно их содержание;
- помнить, что кредитный договор влечёт за собой обязанность оплачивать сумму кредита и уплаты процентов банку, даже если продавцу или исполнителю заявлено требование о расторжении договора и возврате денежных средств;
- помнить, что гражданин сам решает, заключать договор или нет, а принуждение к его подписанию - противозаконно.