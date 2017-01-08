«Автомобилист» открыл счёт победам в 2017 году

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» прервали 13-матчевую (с учётом игр Кубка Шпенглера) безвыигрышную серию домашней победой над столичным «Спартаком» со счётом 4:3.

«Лоси» дважды уступали в счёте, но смогли переломить ход матча и добиться долгожданного победного результата – первого с 28 ноября прошлого года, когда по буллитам взял верх над «Адмиралом».

«Дубль» на счету Алексея Михнова, который забросил «Спартаку» за один матч больше шайб, чем за весь предыдущий регулярный чемпионат. «Автомобилист» набрал 60 очков в 47 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ. От «Куньлуня», замыкающего первую восьмёрку екатеринбургский клуб остаёт на 6 очков (при том что «Автомобилист» сыграл на матч больше). Следующий матч «Автомобилист» сыграет 11 января со «Слованом» в Братиславе.

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Спартак" (Москва) – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) Голы: 0:1 Потапов (Стоа, 09.57), 1:1 Михнов (Коукал, Гареев, 31.10), 1:2 Толпеко (Воронин, Лещенко, 35.36), 2:2 Тимашов (Щитов, Гареев, 36.37, бол.), 3:2 Бухтеле (Чистов, 37.19), 4:2 Михнов (43.27), 4:3 Сорокин (Потапов, 44.18).