С сегодняшнего дня пенсионеры начнут получать дополнительные 5 тысяч рублей

С сегодняшнего дня начнётся выдача единовременной прибавки к пенсии в 5 тыс. рублей.

Напомним, эта выплата предусмотрена Федеральным законом № 385, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 22 ноября 2016 года.

Такую прибавку к пенсии получат все без исключения пенсионеры — и гражданские, и военные, и работающие. Для этого не нужно идти в Пенсионный фонд РФ и писать какие-то заявления — дополнительные 5 тыс. рублей будут автоматически приплюсованы к обычной пенсии.

Во второй половине сегодняшнего дня Пенсионный фонд РФ разъяснил порядок выплаты этой прибавки к пенсии.