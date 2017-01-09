Областная газета
Экономика 9 января 2017, 09:02

С сегодняшнего дня пенсионеры начнут получать дополнительные 5 тысяч рублей

С сегодняшнего дня начнётся выдача единовременной прибавки к пенсии в 5 тыс. рублей. 

Напомним, эта выплата предусмотрена Федеральным законом № 385, подписанным Президентом России Владимиром Путиным 22 ноября 2016 года.

Такую прибавку к пенсии получат все без исключения пенсионеры — и гражданские, и военные, и работающие. Для этого не нужно идти в Пенсионный фонд РФ и писать какие-то заявления — дополнительные 5 тыс. рублей будут автоматически приплюсованы к обычной пенсии.

Во второй половине сегодняшнего дня Пенсионный фонд РФ разъяснил порядок выплаты этой прибавки к пенсии.

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