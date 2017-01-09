Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру

Сегодня, 9 января, в Лос-Анджелесе проходит вручение премии "Золотой глобус". Мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла победил в номинации "Лучшая режиссура", пишет Коммерсант.

Также лента "Ла-Ла Ленд" стала лучшим комедийным/музыкальным фильмом. Главные актёры мюзикла Райан Гослинг и Эмма Стоун победили в номинациях "Лучший актёр" и "Лучшая актриса".

Лучшими драматическими артистами стали Изабель Юппер (фильм "Она") и Кейси Аффлек (кинолента "Манчестер у моря"). Лучшим драматическим фильмом признан "Лунный свет" американского режиссёра Барри Дженкинса.

Лучшим иностранным фильмом объявлена французская картина "Она". Лучшим драматическим сериалом стала лента "Корона". "Зверополис" признан лучшим анимационным фильмом.

Фото: "Ла-Ла Ленд", kinopoisk.ru