В Свердловском перинатальном центре родилось 70 детей за новогодние праздники

В Областном перинатальном центре родились 70 малышей за новогодние праздники. Первая девочка 2017 года появилась на свет 1 января в 00:10, родители назвали её Ева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

- В ночь с 31 декабря на 1 января в Областном перинатальном центре родилось 10 детей: шесть девочек и четыре мальчика. Для новорождённых устроили фотосессию в новогодних конвертах-носках, чтобы запечатлеть этот волшебный момент, - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области