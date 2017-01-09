Областная газета
Общество 9 января 2017, 10:32

В Свердловском перинатальном центре родилось 70 детей за новогодние праздники

В Областном перинатальном центре родились 70 малышей за новогодние праздники. Первая девочка 2017 года появилась на свет 1 января в 00:10, родители назвали её Ева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области. 

- В ночь с 31 декабря на 1 января в Областном перинатальном центре родилось 10 детей: шесть девочек и четыре мальчика. Для новорождённых устроили фотосессию в новогодних конвертах-носках, чтобы запечатлеть этот волшебный момент, - рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. 

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 января)

В честь Сергея Щелканова названы улицы в двух населённых пунктах бывшего СССР: одна — в родной для героя Сосьве, другая — в украинских Лубнах. Фото: Олег Кожухарь
73 года назад сосьвинец, именем которого названы две улицы, стал Героем Советского Союза

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА