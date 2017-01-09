Родину Бориса Ельцина подключили к цифровому телевидению

За 2016 год в Свердловской области запущены девять новых цифровых телестанций. В том числе доступ к высококачественному цифровому телевещанию получили жители села Бутка — родины первого Президента РФ Бориса Ельцина.

Как сообщает областной департамент информполитики, в целом за минувший год новые передатчики начали работать в Красноуфимске, Староуткинске, Режевском, Кировградском, Шалинском, Горноуральском, Каменском, Сысертском и Талицком городских округах.

Напомним, проект по созданию современной сети эфирного цифрового телерадиовещания реализуется на Среднем Урале с 2009 года. За это время в регионе смонтировано 28 новых телестанций.