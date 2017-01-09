Екатеринбуржец стал победителем Международного фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда"

Екатеринбуржец Михаил Белов в команде с архангельцем Сергеем Поташевым стал победителем XI Международного Рождественского фестиваля ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". Соревнования проходили со 2 по 7 января на площадке возле Храма-на-Крови в столице Урала, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Михаил Белов и Сергей Поташев получили первое место за ледовую скульптуру "Озаряющий путь". Победителей наградил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В 2017 году в фестивале "Вифлеемская звезда" приняли участие 18 команд из Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Иркутска, Архангельска и Салехарда. Темами работ стали: "Рождество Христово", "Уроки истории: 1917 - 2017 гг." и "180 лет со дня смерти А.С.Пушкина".

Итоги конкурса "Вифлеемская звезда":

I место - Михаил Белов (Екатеринбург) и Сергей Поташев (Архангельск), работа "Озаряющий путь";

- Михаил Белов (Екатеринбург) и Сергей Поташев (Архангельск), работа "Озаряющий путь"; II место - салехардские скульпторы Сергей Корольков и Борис Берендеев, работа "Озарение";

- салехардские скульпторы Сергей Корольков и Борис Берендеев, работа "Озарение"; III место - Иван Федив (Санкт-Петербург) и Петр Брызгалов (Екатеринбург), скульптура "Пришло Время";

- Иван Федив (Санкт-Петербург) и Петр Брызгалов (Екатеринбург), скульптура "Пришло Время"; Приз зрительских симпатий - Иван Зуев и Данил Сафонов (Иркутск), работа "С Рождеством!";

- Иван Зуев и Данил Сафонов (Иркутск), работа "С Рождеством!"; Приз благотворителей - Матвей и Мария Ваваевы из Нижнего Тагила, скульптура "И, обходя моря и земли, глаголом жгли сердца людей";

- Матвей и Мария Ваваевы из Нижнего Тагила, скульптура "И, обходя моря и земли, глаголом жгли сердца людей"; Приз Храма-на-Крови - художники Макар и Фаддей Григорьевы из Твери, скульптура "Уроки истории";

- художники Макар и Фаддей Григорьевы из Твери, скульптура "Уроки истории"; Приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского - две команды уральских художников: Эдуард Пономаренко и Николай Василенко (Нижний Тагил), работа "Явление иконы Божией Матери "Державная" и Сергей и Александр Зубковы (Екатеринбург), работа "Рождение шедевра".

Фото: Екатеринбургская епархия