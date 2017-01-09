В Екатеринбурге Православная служба милосердия выпустила диск с детскими рассказами и песнями

Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии выпустила детский диск "Солнышко проснётся". В сборник вошли 21 рассказ в исполнении протоиерея Евгения Попиченко и четыре песни, записанные детским хором собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба службы милосердия.

В январе диск "Солнышко проснётся" появился в церковной лавке собора Успения на ВИЗе (Екатеринбург, ул. Кирова, 65) и в интернет-лавке.

70% тиража будет раздаваться на благотворительных акциях службы милосердия, передаваться на безвозмездной основе в детские дома, интернаты, больницы, где есть посты сестёр милосердия. 30% дисков от выпущенного объёма будут реализовываться за пожертвование, собранные средства пойдут на благотворительные проекты, рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото: запись детского диска, Православная Служба Милосердия