Областная газета
Общество 9 января 2017, 12:17

Из-за морозов у свердловских школьников удлинятся каникулы

Областное министерство общего и профессионального образования направило в школы письмо с правилами приостановки учебного процесса из-за сильных морозов.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, решение об отмене школьных занятий принимается исходя из двух факторов — температуры воздуха и силы ветра:

  • — учащиеся с 1-го по 4-й классы не учатся при -28°C без ветра или -25°С с ветром (при скорости ветра не менее четырёх метров в секунду).
  • — с 5-го по 9-й класс — при -30°С без ветра или -28°С с ветром.
  • — с 10-го по 11-й класс — при -32°С без ветра или -30°С с ветром.

Напомним, метеорологи пообещали сильные морозы до середины недели.

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