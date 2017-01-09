Из-за морозов у свердловских школьников удлинятся каникулы

Областное министерство общего и профессионального образования направило в школы письмо с правилами приостановки учебного процесса из-за сильных морозов.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, решение об отмене школьных занятий принимается исходя из двух факторов — температуры воздуха и силы ветра:

— учащиеся с 1-го по 4-й классы не учатся при -28°C без ветра или -25°С с ветром (при скорости ветра не менее четырёх метров в секунду).

— с 5-го по 9-й класс — при -30°С без ветра или -28°С с ветром.

— с 10-го по 11-й класс — при -32°С без ветра или -30°С с ветром.

Напомним, метеорологи пообещали сильные морозы до середины недели.