Выставка шпаргалок открылась в Екатеринбурге

Более 80 необычных шпаргалок могут увидеть посетители выставки, открывшейся в Екатеринбурге в рамках проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном".

Как пояснили в пресс-службе этого проекта, на экспозиции представлены самые разные "достижения не в меру изобретательных школьников": накладные ногти, формулы на шоколаде или на одноразовых стаканах для воды, листочки с ответами на экзаменационные вопросы, упрятанные в хлебные булочки и так далее. Эти экспонаты уже увидели на выставке около 350 школьников.

Фото: пресс-служба проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном"