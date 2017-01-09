Областная газета
Общество 9 января 2017, 12:33

Выставка шпаргалок открылась в Екатеринбурге

Более 80 необычных шпаргалок могут увидеть посетители выставки, открывшейся в Екатеринбурге в рамках проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном".

Как пояснили в пресс-службе этого проекта, на экспозиции представлены самые разные "достижения не в меру изобретательных школьников": накладные ногти, формулы на шоколаде или на одноразовых стаканах для воды, листочки с ответами на экзаменационные вопросы, упрятанные в хлебные булочки и так далее. Эти экспонаты уже увидели на выставке около 350 школьников.

Фото: пресс-служба проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном"

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