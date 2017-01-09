Областная газета
Общество 9 января 2017, 12:54

За новогодние праздники на Среднем Урале произошло 12 коммунальных аварий

С 31 декабря по 8 января в Свердловской области зафиксировано 12 коммунальных аварий.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, происшествия были на объектах водоснабжения Екатеринбурга, Качканара, Нижних Серёг, посёлка Привокзальный Верхотурского городского округа, на теплопункте в Ирбите, на объектах электроснабжения Серовского городского округа, Дегтярска и Первоуральска.

По словам областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, во всех случаях аварийные службы сработали максимально оперативно.

— Вмешательства со стороны МЧС и областного правительства не потребовалось. Каждая из нештатных ситуаций была устранена в минимальные сроки и без серьёзных последствий для местных жителей, — сказал Николай Смирнов.

Быстрая реклама

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 января)

В честь Сергея Щелканова названы улицы в двух населённых пунктах бывшего СССР: одна — в родной для героя Сосьве, другая — в украинских Лубнах. Фото: Олег Кожухарь
73 года назад сосьвинец, именем которого названы две улицы, стал Героем Советского Союза

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА