За новогодние праздники на Среднем Урале произошло 12 коммунальных аварий

С 31 декабря по 8 января в Свердловской области зафиксировано 12 коммунальных аварий.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, происшествия были на объектах водоснабжения Екатеринбурга, Качканара, Нижних Серёг, посёлка Привокзальный Верхотурского городского округа, на теплопункте в Ирбите, на объектах электроснабжения Серовского городского округа, Дегтярска и Первоуральска.

По словам областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, во всех случаях аварийные службы сработали максимально оперативно.