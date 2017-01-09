Обзор криминальной хроники, понедельника, 9 января

В Екатеринбурге школьник покалечил свою мать

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, в столице Среднего Урала 13-летний ученик шестого класса жестоко избил свою 50-летнюю мать. Инцидент произошел 2 января в квартире на улице Таёжной. В больницу пострадавшая обратилась лишь 7 января, когда поняла, что ее состояние ухудшается. У неё диагностировали переломы рёбер и тупую травму живота. Ребёнка также поместили в медучреждение. Известно, что он состоит на учёте у психиатра. По факту ведётся доследственная проверка.

В Ивделе сотрудника администрации уволили за отсутствие необходимого образования

В Ивделе по иску, поданному судом, расторгли трудовой договор с работником местной горадминистрации, сообщает свердловская прокуратура. По информации ведомства, ранее в ходе проверки выяснилось, что специалист первой категории городского управления образования не имеет необходимого среднего профессионального образования, а также трехлетнего стажа муниципальной службы.

Конкурсный управляющий водоканала Новой Ляли попал под статью

Как сообщает прокуратура Свердловской области, на водоканале Новой Ляли была проведена проверка соблюдения трудовых прав работников. Выяснилось, что за октябрь 2016 года на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 31 сотрудником – свыше 134 тысяч рублей. В отношении конкурсного управляющего водоканала возбудили административные дела по статьям "нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" и "невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Долги были погашены.

В Новой Ляле завершено расследование дела двух юношей, оставивших горожан без ТВ

Для отправки в прокуратуру Новолялинского района для утверждения обвинительного заключения готовят дело двух местных жителей, сообщат ГУ МВД по Свердловской области. Инцидент произош1л в июне 2015. Двое приятелей 1997 и 1998 года рождения проникли в здание, стоящее в лесу на окраине города, и похитили оттуда аппаратуру для ТВ – четыре тюнера. Город временно остался без телевидения. По факту возбудили дело по статье "кража с проникновением в помещение". Подозреваемых задержали осенью 2016.