Подписаться на "Областную газету" теперь можно в электронном каталоге "Почты России"

На "Областную газету" теперь можно подписаться в электронном каталоге "Почты России".

Чтобы подписаться на "ОГ", необходимо выбрать форму доставки из трёх возможных: "Домой", "До востребования", "Абонентский ящик". При выборе формы доставки "Домой" подписчику нужно ввести свой адрес (населённый пункт, улица, дом, квартира) в расположенную ниже графу.

Вариант доставки - "До востребования" предполагает заполнение индекса почтового отделения. При выборе читателем формы "Абонентский ящик" необходимо ввести индекс почтового отделения и номер или название абонентского ящика. В самой нижней графе получатель пишет ФИО.

Стоимость месячной подписки на "ОГ" составляет 409 руб. 43 коп.

Добавим, "Областная газета" - общественно-политическое издание, выходящее пять раз в неделю (со вторника по субботу) в Екатеринбурге. Газета издаётся с 1990 года. Она печатается в формате А2, объёмом от 4 до 8 полос, в 2016 году тираж "ОГ" составил 70 тыс. экземпляров в день. Постоянные рубрики издания: экономика, политика/власть, общество, культура, спорт. В полной версии "ОГ" читателям доступны тематические полосы: "Семья", "Наши питомцы", "Охота и рыбалка", "Дом. Сад. Огород".