Областная газета
Земства 9 января 2017, 14:11

Главный екатеринбургский ледовый городок посетили 300 тысяч человек за новогодние праздники

Екатеринбургский ледовый городок на площади 1905 года принял 300 тыс. посетителей за новогодние праздники. В ночь с 31 декабря на 1 января в массовых гуляньях поучаствовали пять тысяч человек, пишет пресс-служба мэрии уральской столицы. 

 В новогодние праздники ежедневно ледовый городок посещало около 40 тыс. человек. Больше всего гостей было 1, 2 и 3 января. Особой популярностью пользовались круговая горка, опоясывающая центральную ёлку, и аттракционы. Настоящей сенсацией этого года стало мультимедийное световое шоу на здании администрации города. Новогодние мероприятия прошли без происшествий,  рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Напомним, тематика главного ледового городка посвящена произведениям Корнея Чуковского и приурочена к 135-летию со дня рождения писателя. Главная ёлка Екатеринбурга работает ежедневно до 22 января 2017 года. Парковка автомобилей на площади 1905 года будет закрыта до 29 января.

Фото: мэрия Екатеринбурга

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