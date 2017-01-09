Губернатор создал комиссию по отбору проектов для специальных инвестконтрактов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства региона о создании межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестконтрактов для отдельных отраслей промышленности.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, возглавил эту комиссию областной министр промышленности и науки Сергей Пересторонин. В состав нового совещательного органа вошли представители нескольких региональных министерств, а также руководители промышленных предприятий, кредитных, общественных и научных организаций.

Напомним, специальный инвестконтракт заключается на срок до 10 лет между руководством Свердловской области и инвестором. При этом предприниматель берёт на себя обязательство создать или модернизировать некое промышленное производство, а областная власть в ответ должна предоставить специальный пакет налоговых льгот и различных преференций. В качестве претендентов на заключение таких инвестконтрактов будут рассматриваться проекты с объёмом инвестиций не менее 300 млн рублей.