Областная газета
9 января 2017, 14:16

Уральский поэт Александр Кердан презентует новый сборник "Оберег"

10 января. 18:30. Александр Кердан презентует новый поэтический сборник "Оберег" в Свердловской областной библиотеке им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15). 

Вечер пройдёт в преддверии 60-летия прозаика и поэта, координатора Ассоциации писателей Урала, автора сборника "Оберег". Александр Кердан прочтёт стихотворения из вышедшей книги и знаковые произведения прошлых лет. Гостям представят видеоверсии песен, созданных на стихи поэта композиторами: Сергеем Сиротиным, Александром Пантыкиным, Еленой Захаровой. Посетители смогут задать интересующие вопросы автору, получить автограф и приобрести книгу.

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