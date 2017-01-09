Областная газета
Спорт 9 января 2017, 14:35

Антон Шипулин и Екатерина Глазырина выступят на этапе в Рупольдинге

Стал известен состав команды сборной России на пятом этапе Кубка мира по биатлону. В Рупольдинг, как и на предыдущие этапы, заявлены екатеринбуржцы Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Первая гонка этого этапа - мужская эстафета - состоится уже в среду, 11 января. 

Предыдущий этап Кубка мира в Оберхофе для наших земляков сложился далеко не лучшим образом - у Антона Шипулина лучшее место было масс-старте - 14-е. У Екатерины Глазыриной - и вовсе только 28-е, причём и в спринте, и в гонке преследования. Конечно, от этих спортсменов как тренеры, так и болельщики ждали много большего, но увы. 

К пятому этапу тренерский штаб сборной России вновь внёс коррективы в состав команды. У мужчин в Рупольдинге также побегут Алексей Волков и Евгений Гараничев, а у женщин добавится Виктория Сливко. 

Пожелаем удачи нашим биатлонистам, и особенно благоволение фортуны не помешает Антону Шипулину, которому в общем зачёте Кубка мира на пятки уже наступает немец Симон Шемп - отставание между ними составляет всего навсего 9 очков. 

 Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону (по уральскому времени)

  • 11 января, 18:30 — эстафета, мужчины
  • 12 января, 18:30 — эстафета, женщины
  • 13 января, 18:45 — спринт, мужчины
  • 14 января, 18:30— спринт, женщины
  • 15 января, 15:30 — гонка преследования, мужчины
  • 15 января, 18:45 — гонка преследования, женщины

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