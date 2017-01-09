В квартирах без счётчиков "коммуналка" за воду и свет подорожала на 50%

С января 2017 года собственники квартир, в которых нет счётчиков воды и электричества, будут платить на 50 % больше, чем все остальные горожане. О таких изменениях в отечественном законодательстве сообщила "Российская газета".

Речь идёт о применении повышающего коэффициента к счетам на воду или электричество. Такой коэффициент был и в прошлом году. Он составлял 1,4 к нормативу потребления (на 40 % больше обычной суммы оплаты). С начала 2017 года этот показатель увеличен до 1,5 (на 50 % больше). От такой повышенной оплаты за воду или электричество освобождены жильцы домов, где нет технической возможности установить индивидуальные приборы учёта.

Однако одновременно свежие поправки в российское законодательство принесли и хорошую новость: за перерасход электричества и тепла в подъездах отныне будут платить не собственники квартир, а управляющие компании. Дело в том, что давно существовавший платёж за расходование ресурсов на общедомовые нужды теперь убран из списка коммунальных услуг и перенесён в перечень жилищных услуг (статья "Ремонт и содержание жилого помещения").

Напомним, раньше электричество для лампочек в подъездах, домофонов и лифтов, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счётчиков. Это значит, что любой перерасход ресурсов равномерно раскидывался между всеми владельцами квартир. Теперь же ситуация кардинально меняется. Платежи горожан за общедомовые расходы ограничены конкретными нормативами. Если же по какой-то причине эти нормативы в реальности превышены, то перерасход ресурсов будет покрываться за счёт управляющих компаний.

— Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к электросетям, — объяснил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

С точки зрения авторов нового федерального закона, это заставит управляющие компании всерьёз озаботиться внедрением энергосберегающих технологий и борьбой с воровством ресурсов.

Инфографика: "РГ"