Областная газета
Общество 9 января 2017, 15:16

С начала года в России вступили в силу новые штрафы за неуплату налогов

С начала 2017 года в России вступили в силу новые штрафы за неуплату налогов. Если россияне, имеющие транспорт, землю, имущество, не уведомили налоговых инспекторов о наличии собственности, их ждёт штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налога, пишет "Российская газета". 

Отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов. Гражданам необходимо самим сообщать в налоговую о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках до 31 декабря. Иначе это будет расценено как утаивание собственности от налогов. 

- В ФНС уточнили, что уведомления за 2015 год не посылали тем, кто освобождён от налога. Это касается, например, пенсионеров и других льготников. Также уведомления не рассылаются, если общая сумма налогов менее 100 рублей, оно будет направлено, когда сумма превысит 100 рублей, - пишет "Российская газета". 

Добавим, сообщение о своей недвижимости или транспортных средствах можно принести в отделение налоговой службы, отправить заказным или электронным письмом или через личный кабинет на сайте nalog.ru.

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