На довыборы в думу Екатеринбурга заявились четыре кандидата

В праздники на довыборах в екатеринбургскую гордуму появились первые кандидаты. Как рассказал "Областной газете" председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров, о своём желании баллотироваться по одномандатным округам в Кировском и Орджоникидзевском районах заявили четыре человека.

По 14-му округу в порядке самовыдвижения будет баллотироваться Денис Порядин, а от свердловского отделения "Российской партии пенсионеров за справедливость" в выборах будет участвовать Светлана Семёнова. По 8-му избирательному округу о желании баллотироваться заявил председатель МРО "Патриоты Отечества" Владимир Мажуко, от свердловского отделения РППС — Александр Кислых.

Выдвижение кандидатов продлится до 27 января. Выборы депутатов, которые займут освободившиеся места депутатов-одномандатников Игоря Володина и Светланы Учайкиной, намечены на 19 марта.