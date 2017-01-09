Каждый третий свердловчанин регулярно занимается спортом или физкультурой

33% жителей Среднего Урала (от 3 до 79 лет) регулярно занимаются физкультурой и спортом. О таких итогах 2016 года сообщил областной департамент информполитики.

По словам министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, за последние два года этот показатель вырос на 5%.

— Это один и самых высоких результатов по стране, — уточнил Леонид Рапопорт.

Напомним, за прошедший год на Среднем Урале с привлечением внебюджетного финансирования построено 38 спортсооружений, в том числе 16 спортплощадок, 8 хоккейных кортов, 7 волейбольных площадок, 2 футбольных поля с искусственным покрытием, 2 школьных стадиона и 2 лыжные базы.

Самые популярные виды спорта у свердловчан — футбол, фитнес-аэробика, плавание, волейбол и баскетбол.