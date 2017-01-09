Областная газета
Общество 9 января 2017, 16:42

Свердловчанин погиб после конной прогулки

На территории посёлка Первомайский Сысертского района 29-летний мужчина получил смертельную травму во время конной прогулки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошёл вечером 7 января. Группа отдыхающих прогуливалась верхом на лошадях в сопровождении инструкторов местного конно-туристического клуба.

— При неустановленных обстоятельствах, на расстоянии приблизительно около 200 метров от клуба, один из отдыхающих упал с лошади, которая задела его своим копытом, причинив травму, — уточняют в СКР.

Пострадавшего доставили в больницу в тот же день, однако утром 8 января от полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на тщательное установление всех обстоятельств случившейся трагедии. Проводится судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.

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