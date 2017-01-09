"Викинг" собрал в российском прокате уже 1,215 миллиарда рублей.

За минувшие выходные, 7-8 января, фильм "Викинг" собрал в российском прокате 380,5 млн рублей, сообщает портал "Кинобизнес". При этом общие сборы картины за 11 дней составили 1,215 млрд рублей.

Однако несмотря на столь внушительные цифры российскому кинохиту не удалось сохранить лидерство в прокате. Фильм "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером в главной роли в минувшие выходные возглавил российский прокат со сборами в 617 млн рублей, сместив российскую историческую драму "Викинг" на второе место.

На третьей строчке — российский мультфильм "Три богатыря и морской царь" (206,3 млн руб. за выходные и 660,8 млн рублей за две недели).

Интервью с Данилой Козловским читайте на страницах "Областной газеты".