Областная газета
Экономика 9 января 2017, 18:02

Возбуждено уголовное дело по поводу невыплаты зарплаты работникам кирпичного завода в Асбесте

Возбуждено уголовное дело по поводу невыплаты зарплаты работникам ООО "Заречный", занимающегося выпуском кирпичей и черепицы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, это предприятие с августа по ноябрь 2016 года задолжало 65 работникам 982 тыс. рублей. Такие факты выявлены по итогам проверки, проведённой прокуратурой Асбеста.

Это второй случай задержки зарплаты на этом же предприятии. В сентябре прошлого года после вмешательства прокуратуры руководство завода "Заречный" погасило перед 183 работниками задолженность, превысившую 8,1 млн рублей и накопленную с мая по июль 2016 года.

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