Виктор Московских будет курировать подготовку Среднего Урала к чемпионату мира по футболу 2018 года

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Виктора Московских первым заместителем областного министра строительства и развития инфраструктуры и поручил ему курировать подготовку нашего региона к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, Виктор Московских родился в 1955 году на Среднем Урале. После окончания Уральского политехнического института начал карьеру на Сухоложском ремонтно-механическом заводе. У него за плечами сорок лет работы в различных строительных организациях. Виктор Московских неоднократно принимал участие в возведении знаковых для региона объектов, в частности, микрорайонов Комсомольский и Синие Камни в Екатеринбурге. Он имеет звание "Почётный строитель России".