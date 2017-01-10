Областная газета
Общество 10 января 2017, 09:02

Правительство РФ утвердило "Правила осуществления общественного жилищного контроля"

Правительство РФ утвердило "Правила осуществления общественного жилищного контроля".

Согласно этому документу, ключевая роль в организации проверок деятельности предприятий ЖКХ отводится общественным палатам разных уровней, советам многоквартирных домов и иным некоммерческим организациям. Именно они получат право отбирать граждан, которые выступят в качестве общественных инспекторов и экспертов. Причём в Правилах оговаривается, что общественными экспертами могут стать специалисты, обладающие знаниями и опытом в сфере жилищного законодательства.

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