Правительство РФ утвердило "Правила осуществления общественного жилищного контроля".

Согласно этому документу, ключевая роль в организации проверок деятельности предприятий ЖКХ отводится общественным палатам разных уровней, советам многоквартирных домов и иным некоммерческим организациям. Именно они получат право отбирать граждан, которые выступят в качестве общественных инспекторов и экспертов. Причём в Правилах оговаривается, что общественными экспертами могут стать специалисты, обладающие знаниями и опытом в сфере жилищного законодательства.