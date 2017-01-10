«Грифоны» тоже не справились с Ижевском и оказались под «Куполом»

Баскетболисты екатеринбургского «Урала» проиграли в матче регулярного чемпионата Первого дивизиона мужской Суперлиги в Ижевске команде «Купол-Родники» со счётом 63:67 (23:11, 16:20, 10:20, 14:16).

За 46 секунд до финальной сирены счёт был равным 63:63, но в концовке удача была на стороне хозяев, которые смогли забить из-за периметра. У «Урала» последний шанс на спасение был за 24 секунды до конца матча, но 3-очковый бросок Андрея Кузёмкина оказался неточным. Самыми результативными у «грифонов» стали Дмитрий Незванкин (14 очков), Андрей Зверков и Григорий Мотовилов (по 12). У хозяев отличились Владимир Лидяев (15 очков) и выступавший в прошлом году за «Урал» Алексей Карпеко (13).

«Купол-Родники» - команда, звёзд с неба прежде не хватавшая, стала главным сюрпризом дивизиона в декабре – начале января. Шедшие в подвале турнирной таблицы ижевчане обыграли обоих лидеров Первого дивизиона («Новосибирск» и «Иркут»), а теперь по очереди взяли верх над двумя свердловскими командами – ревдинским «Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Уралом».

«Урал» после поражения в Ижевске поменялся с соперником местами и теперь расположился в турнирной таблице под «Куполом» - на 8-м месте, замыкающем зону плей-офф. «Темп» ещё ниже – на 10-м месте. Следующие матчи свердловчане играют дома 16 января – «Урал» с «Университетом-Югрой» (эта команда выиграла десять матчей подряд и вышла на второе место), а «Темп-СУМЗ-УГМК» - с МБА.