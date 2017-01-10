В минус 30 «Уральский трубник» проиграл дома «Кузбассу»

Предпоследний для «Уральского трубника» матч первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом прошёл в Первоуральске при температуре около 30 градусов Цельсия ниже нуля и завершился победой гостей – кемеровского «Кузбасса» - со счётом 4:7 (1:3).

Впрочем, для обеих команд результат этого матча турнирного значения уже не имел – «Уральский трубник» досрочно обеспечил себе участие на втором этапе игры с первой четвёркой Западной группы и гарантированное место в плей-офф, а у «Кузбасса» шанс пробиться в плей-офф будет теперь только в играх с командами, не попавшими в первую восьмёрку.

Тем не менее несколько любопытных моментов и в этой игре достойны внимания. Первый гол в матче был на счету нападающего «Трубника» Евгения Игошина, а через семь минут ответный мяч в составе гостей забил его родной брат Денис. Оба они – воспитанники краснотурьинского «Маяка». Заметен был на поле и ещё один краснотурьинец, играющий в «Кузбассе» - Денис Криушенков, забивший гол и сделавший голевую передачу. А под занавес матча голевую передачу записал на свой счёт вратарь «Трубника» Александр Морковкин – в хоккее с мячом результативные действия вратарей не совсем чтобы экзотика, но случаются не так уж часто.

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 4:7 (1:3).Голы: 1:0 Е.Игошин (Липин, 17.28), 1:1 Д.Игошин (Швецов, 24.30), 1:2 Земцов (31.19), 1:3 Криушенков (Павенский, 36.59), 2:3 Орлов (Усов, 53.55, с углового), 3:3 Маркин (56.51), 3:4 Каланчин (Криушенков, 61.09), 3:5 Каланчин (Якушев, 62.14, с углового), 3:6 Павенский (77.33), 3:7 Швецов (Стасенко, 83.09), 4:7 Маркин (Морковкин, 86.26).

10 января, «Уральский трубник» и «Кузбасс» проведут между собой повторный матч.