Сергей Карякин выиграл седьмой этап ралли "Дакар" и возглавил общий зачёт

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Екатеринбуржец Сергей Карякин возглавил общий зачёт ралли-рейда "Дакар" в классе квадроциклов. Гонщику удалось одержать победу на седьмом этапе многодневки, что позволило ему вырваться в лидеры.

На преодоление участка длиной 161 километр ему понадобилось 2 часа 32 минуты 49 секунд. Вторым к финишу пришёл француз Аксель Дютрье, замкнул тройку призёров чилиец Игнасио Касале.

В общем зачёте Сергей Карякин выигрывает у ближайшего преследователя, француза Симона Витса, более пяти минут.